Bu okulda İngilizce öğrenmek daha kolay hale geldi

Burhaniye ilçesinde, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu'nda hazırlanan İngilizce sınıfında başlatılan Kahoot uygulaması yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdı. Okul Müdürü Sait Yılmaz ve İngilizce Öğretmeni Bahar Özgel'in öncülüğünde hayırseverlerin yardımı ile döşenen sınıfta dersler oyunlar eşliğinde yapılırken, İngilizce öğrenmek zevk haline geldi.

Burhaniye'de 500 öğrencinin eğitim gördüğü, Şehit Mehmet Çelik Ortaokulu'nda hazırlanan İngilizce Sınıfında, ilçede ilk kez başlatılan oyun tabanlı Kahoot uygulaması öğrencilere İngilizceyi sevdirdi. Ellerinde tabletlerle derse katılan öğrenciler, öğretmen Bahar Özgel'in sorularını yanıtlarken, eğlenerek öğreniyorlar. Öğrenciler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilerden Ahmet Berkay Hozar, "Bu uygulamayla İngilizceyi daha iyi öğrenebiliyoruz. Uygulama, hem eğlenceli, hem de rekabet içeriyor. Bu rekabet bizi heyecanlandırıyor. Biz bu uygulamayı çok sevdik” dedi. İklim Su da, “İngilizceyi eğlenerek öğreniyoruz. İngilizceyi daha rahat öğreniyorum ben. Çok güzel” dedi. Tuna Özen ise, “Çok zevkli bir uygulama. İngilizceyi daha kolay öğrenmemi sağlıyor. Eğlenerek öğrenebildiğimiz zaman insanın isteği daha fazla oluyor” dedi. Sevim Sürücü de,” Eğlenerek öğreniyoruz. Bunu yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Bahar öğretmenime ve diğer yardım eden bütün insanlara bütün kişilere çok teşekkür ediyorum” dedi. Uygulamanın çok yararlı olduğunu anlatan İngilizce Öğretmeni Bahar Özgel, “Çocukların eğlenerek oyunla öğrenmelerinin çok önemli olduğunu düşünen öğretmenlerden birisiyim. Bu amaçla da, bu sene başında özel bir sınıf hazırladık. Özel bir derslik hazırladık. Çocukların fiziksel olarak kendilerini kısıtlamadan eğlenerek öğrenmelerini sağlayan fiziksel bir eğitim ortamı hazırladık. Şu anda başladığımız Kahoot uygulaması da tam olarak sınıfımızla düşüncemizle örtüşen bir uygulama oldu. Kahoot sayesinde öğrencilerimiz, heyecanla, rekabetle oyunlar oynayarak derse katılıyorlar. Oyun tabanlı bir öğrenme platformu Kahoot. Sınıflarımızda bunu uygulamaya başladık. Şu anda sadece yabancı dil ağırlıklı sınıfımızda 5'nci Sınıflarımızda uyguluyoruz. Ancak, zamanla bütün sınıflarımızda bu uygulamayı yapmayı düşünüyoruz” dedi.