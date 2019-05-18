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Bu okuldaki öğrencilerin yarısı lisanslı sporcu

Burhaniye ilçesinde, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulunda Fair Play Günü düzenlenirken, okuldaki öğrencilerin yarısının lisanslı sporcu olduğu açıklandı.

Sevdikleri takımların formaları ile okula gelen öğrencilerden, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve kupaları verilirken, büyük coşku yaşandı.


Burhaniye'de 220 öğrencinin eğitim gördüğü Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulunda spora büyük önem veriliyor. Öğrenciler, 9 branşta yarışmalara katılırken, yarısının lisanslı sporcu olması da dikkat çekti. Beden eğitimi öğretmeni Özgür Aras'ın öncülüğünde çalışmalar sürdürülürken bir de spor kulübü kuruldu. Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu Spor Kulübü adı verilen kulübün çalışmalara destek olacağı anlatıldı. Okulunun bahçesinde düzenlenen ödül töreninde, kupa ve madalyalar Okul Müdürü Abdullah Erez, Müdür Yardımcısı Abdullah Elmas, Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras ve Okul Aile Birliği Başkanı Mithat Gürcan tarafından verildi. Spor yapan öğrenciler de mutluluklarını dile getirdi. Öğrencilerden Gülselin Başkent ;” Okulumuzun voleybol takımında oynuyorum. Kaptanım aynı zamanda. Burhaniye'de derecelerimiz var.Okumuzun çoğu zaten lisanslı sporculardan oluşuyor Yani, okul olarak sporu seviyoruz. Tüm branşlarda okulumuzu da temsil etmeye çalıyoruz” dedi. Okan Karadoğan da, “ Yıldız erkekler takım kaptanıyım. Burada çeşitli başarılara imza attık. Bununla ilgili Balıkesir ve Körfez bölgesinde derecelerimiz var. Takım arkadaşlarımız ve kendimi başarılı buluyorum” dedi. Metin Akbaba ise, “ Özel sporcularda yarışıyorum. Güllede ve atletizmde Balıkesir il birinciliğim ve ekinciliğim var. Manisa'da ise Türkiye dördüncüsü oldum” dedi. Beden eğitimi öğretmeni Özgür Aras da,” Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu olarak bu yıl 9 branşta sportif faaliyetlere katıldık. Voleybolda yıldız erkek ve kızlarda. Atletizmde, küçük kız, küçük erkek, yıldız erkek ve yıldız kızlarda ve özel sporcularda okulumuzu temsil ettik. Toplamda, 220 öğrencimiz var. Bunların yarısı lisanslı sporcu. Amacımız, çocukların sonuca odaklı değil, sosyal faaliyetlere katılarak, hayatın içinde daha iyi yer alabilmelerini sağlamak. Bu amaçla bu sene kulüpleşmek içinde başvuruda bulunduk. Onay yazımız geldi. Her sene, her öğrencimiz istediği kadar spor yapabilsin, istediği kadar okulumuzu temsil etsin istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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