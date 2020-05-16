Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinden 8 okul, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları'ndan destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Edremit'ten Hamiyyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu, Edremit Anadolu Lisesi, Fikriye Mehmet Elberk Anadolu Lisesi, Akçay Şehit Halil Kantarcı Ortaokulu, Zeytinli Ortaokulu, Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu, Mevlana Ortaokulu ve Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu olmak üzere toplamda 8 okulun destek almaya hak kazandığı açıklandı.

Bilinidiği üzere Balıkesir genelinde toplam 87 okul Bilim Fuarı Projesi desteklenmeye değer bulundu. Balıkesir genelinde Sındırgı ve Havran İlçeleri 11 proje ile en fazla projesi kabul edilen ilçeler oldu.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, “Çocuklarımızda merak uyandıracak becerilerini geliştirecek çalışmalara ihtiyacımız var. Bu noktada, Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, bu bilimsel bilgilerin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlayacak bir uygulama yönünden çok önemli. Okullarımızın düzenleyeceği bu bilim fuarları sayesinde öğrencilerimiz çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız belki de ülke yararına olacak büyük bir buluşun mimarı olacaklardır. Bu nedenle çalışmalar boyunca emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum”dedi.