Bu sergide zeytin, doğal taş ve ahşap bir arada

Takı tasarımcısı Funda Erdem'in zeytin, doğal taş ve ahşap malzemeleri kullanarak tasarladığı takılar, Balıkesir'in Edremit ilçesinde sergileniyor.

Tamamı doğal taşlar, ahşap ve zeytin çekirdeklerinden oluşan yüzlerce ürünün yer aldığı sergi, ziyaretçilerinden tam not aldı. Özellikle zeytin çekirdek ve figürlerinden yapılan küpe, kolye ve bilekliklerin yanı sıra Balıkesir'e ait doğal taşların şekil verdiği eski ağaç ve tahta parçalarının deniz ürünleriyle süslendiği takılar görenleri şaşkına çevirdi.

İstanbul'dan gelip Edremit'te yaşamaya başladığını dile getiren Funda Erdem, "Bu bölge mitleri, efsaneleri, doğal güzellikleri, varlığıyla her tasarımcı için olması gereken bir yer. Özellikle içinde bulunduğumuz mekan da bölgenin inci yapılarından biri. Bunun içinde umarım ben de layık tasarımlarla yer almışımdır. Ben, 10'un üzerinde kişisel sergi açtım. Bundan sonra da sergiler devam edecek. Bu sergide karma bir koleksiyonla bulunuyorum." dedi.

Edremit ilçesinde Cennetayağı Mahallesinde eski bir zeytinyağı fabrikası olan Keyfen adlı mekanda zeytin ürünleri ve doğal taşlardan yapılan takıların bulunduğu sergiyi ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, tasarım, yorum ve bakış açısından oluşan perspektifle zeytin ve doğal taşı hayata katan eserlerden oluşan serginin Balıkesir'in tanıtımına büyük katkı sunacağını ifade etti.

Balıkesir'in doğal taşların ve ölmez ağaç zeytin zenginliğiyle dikkat çektiğini belirten Vali Ersin Yazıcı, "Zeytinyağı bizim bölgemizin altını. Bölgemizin nesilden nesile aktarılan kültürü. Çok önemli bir zenginliğimiz ve kültürel mirasımızdır. Özellikle bölgemizde yüksek kalitede zeytin ve zeytinyağı üretilmektedir. Balıkesirli üreticilerimiz, çiftçilerimiz geçmişten beri zeytin yetiştirmeyi bilmişler ve zeytinyağı tüketimi bu bölgelerde çok önemli bir alışkanlık haline gelmiştir. Zeytin ve zeytinyağının tanıtımı için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Balıkesir doğal taş rezervleri bakımından önemli kaynaklara sahip. Balıkesir mermer ve doğal taş bakımından oldukça zengin bir il. Zeytinin ve doğal taşlarımızın önemine dikkat çekmek için Funda Hanım da takı ile değerlerimizi taçlandırıyorlar. Funda Hanım'ı değerli katkılarından ve başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Serginin hafta sonuna kadar ziyaretçilerini beklediğini de hatırlatmak isterim." şeklinde konuştu.