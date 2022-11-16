Bu tavus kuşları sokakta geziyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Paşabayır Mahallesi'nde sokaklarda gezen yabani tavus kuşları görenleri şaşırttı.

Bandırma'nın Paşabayır Mahallesi'nde sokak aralarında sakin sakin dolaşan üç tavus kuşu vatandaşların dikkatini çekti. Hayvanat bahçesi ve çiftliklerde görülmeye alışık olunan tavus kuşunu sokak aralarında görünce büyük şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kayda almayı ihmal etmedi.