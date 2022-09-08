BUBFA gastronomide şehriyle buluşmaya devam ediyor

Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği'ne Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi(BUBFA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tam kadro destek verdi.

BUBFA Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Doç. Dr. Muammer Bezirgan, Doç. Dr. Ali Solunoğlu, Öğr. Gör. Kaya Nihat Pekbay ile eğitim ve uygulama tesisi aşçısı Mithat Oruç'un jüri olarak yer aldığı festivalde çok sayıda etkinlik yapıldı. Festivale destek olmaktan mutlu olduklarını anlatan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Ekrem başkanımız nasıl Sındırgı Yağcıbedir Halısını uçurduysa, Sındırgı halkıda lezzetleri uçurdu. Umuyoruz ki burada sergilenen geleneksel yemekler gelinlere kızlara öğretiliyordur. Yemek yarışmalarına jüri olarak destek veren BUBFA öğretim üyeleri olarak kazananları tayin etmekte oldukça zorlandığımızı ifade etmek isterim. Türkiye'nin Gastronomide hak ettiği yere gelene kadar çalışmalarımız devam edecek. Bu vesile ile Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş beyefendiye ve emeği geçen herkese bu güzel organizasyona destek verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.