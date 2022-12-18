BUBFA'da Geleneksel Futbol Turnuvası düzenlendi

Yaklaşık 1 ay boyunca büyük bir heyecana sahne olan turnuvada 12 sınıf takımı boy gösterdi.

BUBFA Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Solunoğlu, BUBFA öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleşen final müsabakasında Turizm 3. Sınıf Normal Öğretim Takımı ile Uluslararası Ticaret 4. Sınıf II. Öğretim takımı karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadeleyle gerçekleşen maçta, Uluslararası Ticaret takımı 4-2'lik skorla galip geldi. İlk 3'e giren takımlar kupalarını Dekan İlban'ın elinden aldı. Kupa töreninde öğrencilerine kısa bir konuşama yapan Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Sporun her branşı kişisel gelişim için oldukça önemli. Burada kazananlar kadar kaybedenlerde büyük emek verdi. En önemli kısmı bu organizasyonların sosyal bir etkinlik olarak bizleri daha fazla bir araya getirmesi, BUBFA'nın bir aile olduğunun daha fazla hissedilmesi. Hepinizi kutluyorum. Aynı başarıları derslerinizde de göstermenizi istiyorum” dedi. İlban, turnuvada yer alan öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.