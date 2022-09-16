BUBFA'da Yaz Dönemi Stajyerlerine Uğurlama

Stajlarını yapan öğrenciler için, otel bünyesinde bir etkinlik düzenlendi.

Fakülte Dekan Vekili Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Dekan Vekil Yard. Doç. Dr. Ali Solunoğlu, Öğr. Gör. Kaya Nihat Pekbay, Öğr. Gör. Fatih Çolakoğlu, Araştırma Görevlisi M. Tahsin Liceli, Eğitim ve Uygulama Tesisi Şefi Mithat Oruç, otel personelleri ve öğrencilerin katılımları ile düzenlenen etkinlikte barbeküde hazırlanan yiyecekler ile renkli görüntüler ortaya çıktı. Öğrenciler ile sohbet ortamında gerçekleştirilen etkinlikte, öğretim elemanları tek tek söz alarak öğrencilerine teşekkür etti. Öğrencilerine kısa bir konuşma yapan Fakülte Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Sizler artık sektörü tanımış, bugün tüm turistik tesislerde rahatça çalışabilecek kişiler oldunuz. Sektörün içerisinde tam olarak var oldukça çalışma hayatının tüm gerçekleri ile yüzleşmiş olacaksınız. Burası sizler için iyi bir basamak ve iyi bir öğrenme alanı olarak kalmalı. Bundan sonraki süreçte sürekli kendinizi geliştirerek, iş hayatına hazırlayacağımız yeni öğrencilerimize yön verebilecek duruma gelmelisiniz. Burada aldığınız hem teorik hem uygulamalı eğitimi sektör faaliyetlerinde göstereceksiniz. Eminim ki her biriniz çok başarılı kişiler olarak hayata devam edeceksiniz. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum' dedi. Etkinlik öğrencilerin isimlerine hazırlanan başarı belgelerinin verilmesi ile son buldu.