BUBYO gene önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı

Burhaniye'de, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) bölge gelişimi ve eğitimine katkı sağlayacak etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bölgede adından sıkça söz ettiren BUBYO Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifi'nin "Zeytin Eksperlik Kursu" ve Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi'nin işbirliği ile başlatılan "İda Madra Jeopark Projesi” de Çalıştay-2021 adıyla gerçekleştirilen bilimsel toplantıya ev sahipliği yaptı.

Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda gerçekleştirilen "Zeytin Eksperlik Kursu" etkinliği kapsamında alan ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Katılımcılara, Zeytin Eksperlik konusunda , sofralık zeytinde uygun olmayan fermantasyon kaynaklı kusurlar, tat özelliklerinin tanımlanması, tekstür özelliklerinin tanımlanması gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. BUBYO da alınan eğitimin, zeytinin uluslararası standartlara uygun olarak tespit edilmesini sağlayacağı kaydedildi. Zeytin Eksperliği alanında alınan eğitimle kaliteli ürünün değer kaybı yaşaması engellenmiş olacak. Bölgede bulunan üreticilerin, zeytinde bahçeden sofraya gelinceye kadar oluşabilecek kusurların oluşumunu engelleyerek, ekonomik kayıplarını azaltacağı ve zeytin kalitesini yükselteceği konusu da masaya yatırıldı.

Zeytincilikte metot birlikteliği sağlanarak rekabet gücünü arttırmak ve Balıkesir'de zeytincilikte ortak kültür oluşturulması için çaba sarf edilmesi, bu sayede gelecekte uluslararası düzeyde yapılan zeytin yarışmalarına Balıkesir markalarının daha fazla katılabilmesi için çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan Hisaralan Jeotermal sahasında kurulacak olan 2021 yılı UNESCO Jeoparkı adayı İda Madra Jeoparkı'nın kurulumuna ilişkin " İda Madra Jeopark Çalıştayı-2021" bilimsel toplantısında Balıkesir Üniversitesinden birçok öğretim üyesi ve konusunda uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirdi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, “Şehriyle bütünleşen bir üniversite olmak istiyoruz. Bu anlamda şehrin paydaşları ile birçok protokol imzaladık ve projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda bölgemize birçok alanda başta turizm, hayvancılık ve eğitim olmak üzere hizmet vermeye devam ediyoruz. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz Eğitim ve Uygulama Tesisimiz de şehriyle bütünleşen ve bizlerin içinde bulunduğu projeleri tamamlayıcı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Başta Yüksekokul Müdürümüz Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban olmak üzere tüm ekibi kutluyorum. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban da, "Şehrimize ve Körfezimize önemli katkılar sağlayacak bu tür etkinliklerin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçmişte de hem bölgemizin tanıtılmasında hem de bölge gelişiminde etkisi olan birçok etkinliğe ev sahipliği yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.