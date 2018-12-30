BUBYO Müdürü İlban, profesör oldu

Dr. M. Oğuzhan İlban, profesörlüğe yükselirken, Gastranomi ve Mutfak Sanatları bölümüne atandı.

Profesör Dr. İlban, Balıkesir üniversitesine Bağlı Edremit Meslek Yüksekokulu'nda 2012-2015 yılları arasında 3 yıl müdürlük görevi yaptığı dönemde “Zeytincilikte Geleceğimiz Bu Çocuklar” ve “Alet İşler El Övünür İşim Hazır Görünür” isimli Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projeleri tamamlayarak Edremit Meslek Yüksekokulu'na bir adet atölye ve 1 adet zeytinyağı fabrikası kazandırırken ileriye dönük projelere imza attı. Son olarak görev yaptığı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğünde de önemli çalışmalara imza atan İlban, okulun akademik gelişiminde çalışmalara hız verdi. Döneminde okula Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans bölümü ve Konaklama İşletmeciliği yüksek lisans programı kazandırılırken bugüne kadar okulda, ilçe turizminin gelişmesine yönelik 64 etkinlik gerçekleştirildi. Okulda öğrencilerin staj ve istihdamına yönelik İstihdam ve kariyer günleri ilk kez düzenlenerek geleneksel hale getirilmesinin ardından her yıl turizm haftasında geniş katılımlı BUBYO Turizm Şenlikleri de düzenlendi. Ayrıca 19. Ulusal Turizm Kongresi'nde 2020 yılında gerçekleştirilecek olan 21. Ulusal ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi'nin Balıkesir Turizm Fakültesi ile birlikte Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda gerçekleştirilmesi için protokol imzaladı. Ekip arkadaşları ile birlikte çalıştıklarını anlatan İlban, “Burhaniye'de gerçekleştirilecek olan kongre, bölge turizminin ön plana çıkartılması adına büyük önem taşıyor” diye konuştu.