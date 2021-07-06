BUBYO yeni bir projeye daha ev sahipliği yaptı

Açılış törenine Balıkesir Valisinin eşi Fatmanur Şıldak, Garnizon Komutanı eşi Melek Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı eşi Mehtap Yücel, Balıkesir Üniversitesi Rektörü eşi Duygu Kuş, Büyükelçi eşi Yeşim Meço Davutoğlu ve diğer Balıkesir protokolü eşleri katıldılar.

Gerçekleştirilen projeye, kırsal bölgelerde eğitim gören, zenginleştirilmiş bilimsel etkinliklere katılamamış, bilime ve araştırmaya istekli ortaokul seviyesindeki 30 kız öğrenci katıldı. Öğrencileri, bazı doğa ve bilim faaliyetlerine ulaştırmak amacıyla gerçekleştirilen projenin, doğayı bir laboratuar gibi kullanarak, disiplinlerarası etkileşimle bilimsel bir farkındalık oluşturması bekleniyor. Proje sürecinde personelinin daima yanında olan BUBYO Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, “Körfez bölgesinde bu tip organizasyonları daha öncede ev sahipliği yaptık. Geçmişteki tecrübelerimiz ve BUBYO'nun yaygın etkisini artırma isteğimiz bu gün bu organizasyonlara ev sahipliği yapabilmemiz noktasında oldukça önemliydi. İleride gerçekleştirilecek olan bu tür projelerin her zaman destekçisi olacağız” dedi. Açılış töreninde bir sunum yapan, matematik öğretmeni Dr .Satı Ceylan Oral, bir hayalin gerçek olduğunu söyledi. Öğretmen Oral, “Projenin ilkinde olduğu gibi ikincisinde de, öğrencilerin etkileşimli uygulamalarla eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturduk. Farklı disiplinlerle bütünleşmiş etkinliklerin, doğa incelemelerinin, astronominin, sanatın, sporun ve bilişim teknolojilerinin yer aldığı bir bilim okulu tasarladık. Başarılı bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.