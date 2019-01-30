BUBYO'da görev değişikliği

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda (BUBYO) görev değişikliği oldu. 30.06.2015 yılında BUBYO Müdürü olarak göreve atanan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Balıkesir Üniversitesi Rektörü İlter Kuş'un tasarrufu ile 25.01.2019 tarihinde görevini Doç. Dr. Yusuf Aymankuy'a devretti.

Müdürlük Görevini Burhaniye'nin Üniversiteye bağlı diğer okulu olan Burhaniye Meslek Yüksekokulu'nda sürdürecek olan İiban, ”Bizler çalışmalarımızla, bilgi ve birikimlerimizle vatanımıza, milletimize, çalıştığımız kuruma nasıl katkı sağlayabilir, mevcut durumu nasıl iyileştirebiliriz planlarını yapmakta ve planlarımızı uygulamaktayız. 2012 yılından itibaren Üniversitemizde yönetici olarak görev yapıyorum. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım, akademik ve idari kadroya ve büyük emekler vererek yaşam döngüsünü artırdığımıza inandığımız BUBYO Uygulama Oteli ekibime çok teşekkür ediyorum. Yeni görev yerimizde de çalışmalarımızdan en ufak taviz vermeden, Üniversitemize yeni katma değerler yaratmaya devam edeceğiz.” dedi. Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, 2012 yılından bu güne kadar Balıkesir Üniversitesine, Edremit MYO Müdürlüğü görevinde iki proje, bir atölye ve bir fabrika, BUBYO Müdürlüğü görevinde ise, bir lisans, bir yüksek lisans programı kazandırdı. BUBYO Uygulama Oteli'ne sayısız yatırım gerçekleştirerek, Körfezin en önemli tesislerinden biri haline getirdi. BUBYO Uygulama Oteli ile 6 Uluslararası Kongre, 5 Çalıştay, 5 Tubitak Projesi, 32 farklı gruba ve 2015 - 2019 yılları arasında yerli ve yabancı 75 000 misafire Körfez bölgesine ev sahipliği yaptı. BUBYO Uygulama Otelinin bu günkü misafir kapasitesine ulaşması ve verdiği kaliteli hizmetin sürdürülebilir olması adına otel gelirlerinden 3 milyon TL'ye yakın bir kısmını tekrar yatırıma dönüştürdü. Aynı zamanda Yüksekokulun 370 öğrencisine yurt hizmeti vererek, öğrencilerin daha ekonomik şartlarda konaklamasını sağladı. BUBYO Müdürlüğü görevi süresince birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmasının yanı sıra, yerel yönetimlerden Burhaniye Belediyesi'nin iktisadi işletmelerinin işletilebilmesi için protokoller yaparak, hem Balıkesir Üniversitesinin yerel halk tarafından bilinirliğinin artması hem de yerel halkın daha kaliteli hizmet alması adına projeler geliştirdi.