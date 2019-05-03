BUBYO'da Mezuniyet Coşkusu

Burhaniye ilçesinde, Körfezin yükselen değeri olan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda (BUBYO) 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemine ait mezuniyet töreni coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, BUBYO Müdürü Doç. DR. Yusuf Aymankuy, Balıkesir Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Sebahattin İikikardeş, Körfez Meslek Yüksekokulu Müdürleri Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Prof. Dr. Fahri Akçakoyun, Dr. Öğr. Üyesi Yakup Dinç, Dr. Öğr. Üyesi Raif Sakin, Dr. Öğr. Üyesi Pelin Palas Karaca, BUBYO akademik ve idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, BUBYO Halk Oyunları ekibinin gösterisinden sonra BUBYO'yu birincilikle bitiren Bankacılık ve Finans Öğrencisi Özge Kimyongök'ün yüksekokul mezunları adına konuşması ile başladı ve protokol konuşmaları ile devam etti. BUBYO Müdürü Doç. Dr. Yusuf Aymankuy öğrencilere; “Sizlerin kendinize ve ailelerinize karşı olan sorumluluklarınız yanında ülkemize, milletimize ve dünyaya karşı da sorumluluklarınız olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sizlere verdiğimiz çağdaş teorik ve pratik bilgilerle, kariyer hedeflerinize hızla ve emin adımlarla ulaşacaksınız. Bundan bir an bile şüphe duymayın. Başarı sizlere sadece bir adım uzaklıktadır. Adımınızın büyüklüğünü ise sizler belirleyeceksiniz. Başarılı olmak istiyorsanız ilk önce başarılı olacağınıza inanmanız gerekir. Şu anda bir yandan sizleri mezun etmenin sevincini ve gururunu yaşarken, öte yandan sizlerden ayrılacak olmanın burukluğunu ve hüznünü yaşıyoruz. Ancak, biliyorsunuz ki, ne bizler sizleri unutacağız, nede sizler hocalarınızı, Balıkesir Üniversitesini ve BUBYO'yu unutacaksınız. Artık her biriniz, Balıkesir Üniversitesinin, Balıkesir'in ve Burhaniye'nin gönüllü tanıtım elçilerisiniz. Mezuniyetinizi tekrar kutluyorum. Sizlere sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum. Yolunuzda Bahtınızda açık olsun” dedi.

Protokol konuşmalarından sonra dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ile hediyeler takdim edildi. Tören sonunda mezun öğrenciler, Rektör Vekili Prof. Dr. Turgut Kılıç'ın komutuyla hep birlikte keplerini atarak, mezuniyetlerini coşku ile kutladılar. Mezun öğrenciler aileleri ve arkadaşları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.