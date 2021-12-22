BUBYO'da öğrenim hareketliliği

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri, Balıkesir Üniversitesi'nin iş birliği içerisinde olduğu İtalya, Litvanya ve Polonya'da faaliyet gösteren üniversitelerde Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamında öğrenim görmeye hak kazandılar. Uluslararası Ticaret bölümünden üç, Finans ve Bankacılık bölümünden iki, Turizm İşletmeciliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinden birer öğrenci BUBYO adına Balıkesir Üniversitesi'ni temsil edecek.

BUBYO öğrencisi Emre Şen, Halit Ümit, Beytullah Tunç, Nilsu Eroğlu, Divina Şule Nur, Dilara Ecem Parmaksız ve Dilara Baydemir isimli öğrenciler, birçok öğrencinin başvuru yaptığı programda BUBYO adına Balıkesir Üniversitesi'ni temsil edecek. Öğrenciler, BUBYO Müdürlüğüne ziyarette bulundular. Öğrencileri makamında kabul eden BUBYO Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, öğrencilerine kendi tecrübelerini ve temennilerini aktarırken, “Ülkemizi, Üniversitemizi ve Okulumuzu yurtdışında da sizlere yakışacağı şekilde temsil edeceğinizden hiçbir şüphem yok. Bu programları gerek bizim kültürümüzün yurtdışına gerekse yabancı kültürlerin ülkemize faydalı bir şekilde aktarılacağı hususunda önemli buluyor ve etkin bir şekilde faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Türk kültünün yaygın etkisinin sürdürülebilmesi noktasında da sizler birer kültür elçisi olarak kültürümüzü en iyi şekilde temsil edeceksiniz ve kendinize yeni öğrenim alanları açacaksınız. Sizleri tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.