Budama kursu sertifikaları verildi

Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen, “zeytin ağaçlarında budama kursu” uygulamalı eğitim ile tamamlandı.

Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Filiz Özcan tarafından verilen kursta, 48 saat eğitim gören 33 kursiyere budama teknikleri konusunda bilgi aktarıldı. Eğitim sonunda ise teorik ve uygulamalı olarak budama teknikleri anlatıldı. Kursa katılarak başarılı olan 33 kursiyere sertifikaları verildi.