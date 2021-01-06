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Büfe açmak için kuyumcuyu soydular

Balıkesir’de bir kuyumcuya girerek, iş yerini sahbini sprey gazıyla bayıltıp darp ettikten sonra kaçan zanlılar 12 saatte yakalandı.

Balıkesir'de bir kuyumcuya girerek, iş yerini sahbini sprey gazıyla bayıltıp darp ettikten sonra kaçan zanlılar 12 saatte yakalandı. Şüphelilerin büfe açmak için hırsızlık yaptığı öğrenildi.


Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi, Yaymacılar Caddesi'nde dün gündüz saatlerinde bir kuyumcuya girip, sprey gazı kullanarak iş yeri sahibini bayılarak darp eden iki kişi yakalandı. Kuyumcudan 21 adet burma bilezik çalan hırsızlar polis ekiplerine alarma geçirdi. İş yerindeki güvenlik kamerasının çalışmaması nedeniyle çevrede inceleme başlatan ekipler, yaklaşık 50 kadar güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin Manisa'ya kaçtığını belirledi. Manisa'ya ekip yollayan Balıkesir Emniyeti, M.G. ve F.Y.O. isimli şüphelileri kıskıvarak yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çalınan altınların 18 tanesi bulunurken, 3 tanesinin ise satıldığı tespit edildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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