İhlas Haber Ajansı

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Burhaniye 2. Kitap Fuarı devam ediyor

Burhaniye 2.

Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen panelde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Burhaniyelerle bir araya geldi.


Ülkede bir yeşil dönüşüme ihtiyaç olduğunu dile getiren Akın "Bir yeşil dönüşüme ihtiyaç var. Bir kere bu kesin. Biz de yeşil dönüşüm adı altında çalışmamızı yaptık. Bir kere dünyada artık bir yeşil dönüşüm var. Bütün dünyada var. Avrupa'da yeşil mutabakat var. Şunu net olarak söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi ve millet ittifakı olarak hep birlikte ülkemizin yeşil dönüşümünü biz yapacağız." dedi


Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, fuarın üçüncü günü etkinliklerine katılanlara birer plaket verdi.


Kitap Fuarı'nın üçüncü günü Ören plajında gerçekleştirilen Grup Pera konseri ile tamamlandı.

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