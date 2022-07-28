Burhaniye 3. Kitap Fuarı açıldı

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi'nce bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. kitap fuarı açıldı.

Burhaniye Belediyesince gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztırak, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, millet ittifakının seçmiş olduğu belediyeler gerçekten milletimizin hizmetinde çok önemli eserler meydana getiriyorlar. Bu eserlerden bir tanesi de bu üçüncü kitap fuarı." dedi.

Öztırak, kitap fuarının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise: " Halkçı belediyeciliğin, dürüst belediyeciliğin, şeffaf belediyeciliğinin en güzel örneklerini veriyorlar. Bizlerin en temel amacı insan onurunu korumak ve onu yüceltmek. Tüm çalışmalarımızla birlikte bu inançla, bu kararlılıkla yürütüyoruz. Onun için Burhaniye'de de bugün belediye başkanımız nezdinde emek veren, katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Millet ittifakının tüm bileşenleriyle birlikte aydınlık, çağdaş, modern ve kazanan bir Türkiye haline getireceklerini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da, yaşanabilir güzel bir Türkiye'de buluşturmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Kültür ahlaktır. Birlikte yaşayabilmenin birleştirici gücüdür. Sanat ise yaşamın güzelliklerinin ortaya çıktığı, çoğaldığı ve paylaşıldığı en büyük alandır. Bize hem dost hem de rehber olan kitap için buluştuk bugün burada. 5 gün boyunca işimiz gücümüz kitap olacak."

Katılımcılar, açılış kurdelesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztırak, Muharrem Erkek, Ahmet Akın ve protokol üyelerince kesilen Ören Mahallesi yürüyüş yolunda oluşturulan kitap fuarının stantlarını gezdi.