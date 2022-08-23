Burhaniye 32. Ören Turizm Kültür Ve Sanat Festivali başlıyor

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene 32.si yapılacak olan Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat ve Festivali 25-30 Ağustos tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.

6 gün boyunca Ören, İskele ve Öğretmenler mahallelerinde yapılacak festival, panel, söyleşi, Tiyatro ve dinletilerin yanı sıra, her gece Taylıeli Amfi Tiyatroda Hadise'den, Gökhan Tepe'ye Derya Uluğ'dan, Buray'a, kadar ünlü sanatçıları ağırlayacak. Ayrıca Ören Plajda düzenlenecek gençlik konserlerinde ise Gökçe'den, Moğallar'a Sena Şener'den Madrigal'e, Eypio'dan Flört'e kadar birçok ünlü sanatçılar ücretsiz olarak müzikseverlerle bir arada olacak.

Festival dahilinde sanatçı İlkay Akkaya ve “Aziz Nesin Kabare” adlı oyunuyla Levent Üzümcü Tiyatrosu da Ören Amfi Tiyatroda Burhaniyelilerle buluşacak.

Festival çerçevesinde sünnet şölenin de gerçekleşeceği etkinliklerde ayrıca satranç ve briç turnuvalarıyla birlikte Trap atış yarışmaları, çocuk şenlikleri, çocuk ve yetişkin tiyatro oyunları, panel söyleşileri ve sanatçıların dinletileri katılımcılara sunulacak.

27 Ağustos'ta Ören meydanında düzenlenecek Festivalin açılış töreninde kesilecek kurdele sonrası Ören'de kurulan sergi ve stantların da açılışı gerçekleştirilecek.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye'de, sanatı sevgiyle, kültürü dostlukla buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, “Kültür sanat bizi besleyen, ümitleri yeşerten, büyüten bir olgu. Bizim olmazsa olmazımız. Burhaniye Kültür, sanat ve turizmin başkenti olacak” dedi. Başkan Deveciler “ Gelecek nesillerimizin sanat ve kültürle aydınlanması dileklerimi sunuyor, Festivalimizin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.