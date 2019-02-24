Burhaniye adını güreşle duyuruyor

Geçtiğimiz günlerde grekoromen alanındaki başarının ardından serbest güreşte de önemli başarılara imza atıldı.

Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen, 2007-2008 doğumlular Okullar arası Serbest Güreş İl Birinciliğinde 41 kiloda Halil Ayışık birinci olurken, 52 kiloda Emin Can Alkan ikinci ve aynı kiloda Arda Eken ve 38 kiloda ise Yusuf Emre Akkılıç üçüncü oldu. Züref Sofuoğlu öncülüğünde Burhaniye Atatürk Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren sporcuların Balıkesir'deki başarıları spor camiasında sevince neden oldu. Okullardaki spor kurslarının devam ettiğini anlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, başarılı sporcuları kutlarken, antrenör Züref Sofuoğlu'na teşekkür etti. Dükancı, spor kursların açılmaya devam edeceğini söyledi.