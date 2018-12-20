Burhaniye Atatürk MTAL'de Sağlıklı Yerli Malı Kutlaması

Burhaniye ilçesinde, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yerli Malı Haftası kutlandı. Yerli Malı Haftası kutlamasını bahane ederek sağlıklı beslenme örneğini öğrencilere yaşatarak göstermek isteyen okul idaresi, bu yıl farklı bir etkinliğe imza attı.

Tüm sınıflarda Sağlıklı Beslenme bilgilendirme çalışmaları yapıldıktan sonra öğrencilerden örnek beslenme çantaları hazırlayarak okula getirmeleri istendi. Okulda yedi sınıftaki 230 öğrenci sınıflarında arkadaşlarıyla birlikte yerli ve sağlıklı ürünler tüketirken, unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinliğe katılan öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Mehmet Bicik, hem paylaşma ve dayanışmanın güzelliğinin hem de sağlıklı beslenmenin birer örneğinin yaşandığını söyledi.