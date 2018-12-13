Burhaniye Bahadınlı'da atıl düğün salonu yenileniyor

Bahadınlılı vatandaşların taleplerini dikkate alan Başkan Necdet Uysal, yaklaşık 30 yıldan bu yana inşaatı yarım kalan düğün salonu binasında çalışma başlattı.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı'da bulunan ve Belediye mülküne ait olan düğün salonu elden geçirilip, hizmete açılacak. Son derece bakımsız ve metruk halde bulunan bina, belediye ekipleri tarafından baştan aşağıya yenilenerek, vatandaşın hizmetine sunulacak. Düğün salonunda çalışma başlatılması vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar, Belediye Başkanı Necdet Uysal'a teşekkür etti.