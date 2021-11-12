Burhaniye, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına ev sahipliği yaptı

Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya 20 Belediye başkanı ile 93 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi katıldı.

Toplantıya başkanlık yapan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kendilerine ev sahipliği yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e teşekkür etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra yoklama yapıldı. Başkan Yücel Yılmaz, toplantıya ev sahipliği yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali kemal Deveciler'e teşekkür ederken, Burhaniye Belediyesinin çalışmaları ile ilgili sunum yapıldı.b Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'de konuşmasında, “İlçemize hoş geldiniz. Sizleri tarihi kentimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hazırladığımız sunumda yaptığımız işleri anlatmaya çalıştık., İlçemizdeki 8 Eylül Stadının yerinde şehir meydanı yapmak istiyoruz. Bunun için çalışmalara başladık. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'dan destek bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e bayraklı bir tablo hediye ederken, Devecilerde Yılmaz'a Atatürk fotoğrafı takdim etti. Büyükşehir Belediye Meclisi, verilen önergeleri komisyonlara havale ederken, Kasım ayı 2.Olağan Toplantısının da 25 Kasım da Balıkesir de yapılması kararlaştırıldı. Burhaniye Belediye B:aşkanı Ali Kemal Deveciler, toplantıya katılan başkanlar ile Büyükşehir belediye meclisi üyelerine birer hediye paketi takdim etti.