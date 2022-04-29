Burhaniye bayrama hazırlanıyor

Ramazan ayının son günlerinin yaşanmasıyla birlikte Bayrama hazırlanan Burhaniye'de, Belediye ekipleri her alanda çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri, temizlikten, sağlığa, ilaçlamadan, bakım ve onarımlara kadar vatandaşların bayramı rahat geçirmesi için çalışan ekipler ilk olarak Bayram'da yapılacak kabristan ziyaretlerine öncelik verdi. İlçe mezarlıklarında ot temizliği yapan ekipler, vatandaşların sağlıklı bir ortamda ziyaret yapabilmesi için ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yapmaya başladı. Mezarlıkların duvar ve yollarında yapılan tadilat çalışmalarının yanı sıra tabelaların yenilenme ve boyama faaliyetleri de bayram öncesinde tamamlandı. Çalışmalar dahilinde, Burhaniye Belediyesi tarafından Bayram'da mezarlık ziyaretleri yapacak vatandaşlar için, Cumhuriyet Meydanından Geriş ve Börülceköy mezarlıklarına gün boyu ücretsiz otobüs servisi düzenlenecek. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, vatandaşların Bayram süresince yapacakları mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde yapmaları için ekiplerin alanda aralıksız çalıştıklarını söyledi.