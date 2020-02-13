Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Kapımız hep açık”

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde akşamları kırsal mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Bizde randevu yok. Makam odamızın kapısı hep açık. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz” dedi.

Burhaniye genelinde akşamları kırsal mahalle ziyaretleri düzenleyerek hemşerileriyle buluşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, geçtiğimiz gün de Sübeylidere, Kırtık, Hisarköy ve Şarköy mahallesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallede ki kahvehanede sohbetler ederek, esnafla bir araya gelen Deveciler “Hizmetlerimiz aralıksız devam edecek. Taleplerinizi sorunlarınızı bizlere çekinmeden bildirin. Benim makam odamın kapısı sürekli açık. Randevu yok. Gelin konuşalım sorunlar varsa çözelim. Çay içelim. Ben de sizlerden biriyim. Bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

Mahallelilerin öncelikli sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında talimatlar veren Başkan Deveciler, halkla birlikte beraber yönetim anlayışını benimsediklerini belirtti. Mahalle sakinlerine yaptığı konuşmada Başkan Deveciler “Ben başka başkanlar gibi olmak istemem. Daha önce vekil olarak Burhaniye'ye hizmet ettim. Şimdi de Belediye Başkanı olarak hizmetlere devam ediyorum. Koltuklar, makamlar gelip geçici, yarın görev süremiz dolduktan sonra beni sokakta gördüğünüz de selamlaşabilelim. İyi günde de kötü günde de hep birbirimize bakabilelim. Burada doğduk, burada öleceğiz. Hep yüz yüze bakacağız” dedi.

Yapılan akşam ziyaretlerine ayrıca Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve Belediye Meclis üyeleri de katıldı.