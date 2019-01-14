Burhaniye Belediye Başkanı Uysal gazetecilerle bir araya geldi

Ayaklı Kır Bahçesinde düzenlenen kahvaltı, Burhaniye'nin yanı sıra Edremitli ve Ayvalıklı gazetecileri buluştururken, kahvaltı sırasında sobanın üzerinde kavrulan kestaneler de ikram edildi.

Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın düzenlediği kahvaltıda, Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Güngör Persil de hazır bulundu. Belediye Başkan adayı da olan Uysal, siyası geçmişi ve çalışmaları hakkında bilgiler verirken, hiçbir zaman siyasete sıcak bakmadığını söyledi. İlk olarak 1994 yılında belediye başkanlığına seçildiğini anlatan Uysal, “ 2014 yılında bazı arkadaşlarımın teşviki ile başkan adayı oldum. O zaman bazı meclis üyesi arkadaşlarımız kazanamayız diye bu işe sıcak bakmıyorlardı. Ancak, biz seçimi kazandık. İlçe yönetimi ve bazı meclis üyesi arkadaşlarımızla görüş ayrılıklarımız oldu. Bazı arkadaşlarımızın isteklerini karşılayamadığımız için kopukluklar oldu. O yüzdende tekrar aday olmak istemiyordum. Ancak, bu defa gene benim aday olmam istendi. Bende evet dedim. Partimiz bizi uygun gördü. İnşallah hayırlısı olur. İktidar partisinden olmanın yararını gördük. Bundan sonra da göreceğimize inanıyorum. İlçemizdeki Nadir Tolun Ortaokulunun bahçesinin altına iki katlı otopark yapmak istiyoruz. Spor Salonunun bahçesine kapalı olimpik yüzme havuzu yapmak için çalışma başlattık. Çok önemli projelerimiz olacak. Kahvaltımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.