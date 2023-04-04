Burhaniye Belediye Meclisi'nde 2022 faaliyet raporu onaylandı

Burhaniye Belediye Meclisi Nisan ayı olağan meclis toplantısı, Burhaniye Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. 2022 Faaliyet ve Denetim Raporlarının görüşüldüğü mecliste ayrıca encümen ve komisyon üyeleri de seçildi.

Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası Meclis salonunda yapılan görüşmelerde ilk olarak Denetim Komisyonu Başkanı Oktay Erbalaban tarafından Denetim Komisyonu raporu okundu. Raporun okunmasının ardından komisyon üyesi Cemal Akkılınç söz alarak kürsüye çıktı. Konuyla ilgili söz alan Şevki Yücel'in konuşmasının ardından, Meclis üyelerine Belediyenin 2022 yılı faaliyetlerini içeren film gösterimi yapıldı. Belediye Meclis Başkanlığını Bülent Başaran'ın yaptığı oylama da Faaliyet Raporu oy çokluğu ile meclisten geçti. Meclis daha sonra Encümen ve Komisyon üyelerini seçti. Yapılan seçimlerde Encümen üyeliklerine Hasan Küçükdereli ve Rıfat Özyolcu seçilirken; Komisyon üyeleri de açık oylama ile seçildi

Seçimlerde;

Plan Bütçe Komisyonuna Oktay Erbalaban, Elvan Aslan, Tarık Erdil, Cemal Akkılınç, Murat Turhan,

İmar Komisyonuna: Murat Yazgan, Aydın Doğan, Hasan Metin, Mehmet Zeybek, Mehmet Çakır seçilirken, Deprem ve Doğal Afet Komisyonuna Tarık Erdil, Aydın Doğan, Rıfat Özyolcu, Derya Bayındır, Bülent Başaran seçildi. Seçimlerde ayrıca, Kent Estetiği Komisyonuna Özgür Atik, Tufan Saylan, Çiğdem Karasakal Avcu, Gülgün Gezer, Bülent Başaran, Belediye Varlıkları Değerlendirme Komisyonuna: Songül Erkeskin, Hasan Küçükdereli, Şevki Yücel, Gülgün Gezer, Bülent Başaran, Çevre ve Sağlık Komisyonuna: Elvan Aslan, Özgür Atik, Hasan Şerin, Derya Bayındır, Mehmet Çakır seçildi. Kırsal Alan Tarım Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonuna: Hasan Metin, Tarık Erdil, Oktay Erbalaban, Derya Bayındır, Murat Turhan seçilirken; Eğitim Kültür Sanat ve Spor komisyonundaki isimler: Serap Bekiroğlu, Çiğdem Karasakal Avcu, Songül Erkeskin, Hüseyin Ökten, Bülent Başaran oldu. Muhtaç Çocukları Kadınları ve Engellileri Koruma komisyonunda ise Çiğdem Karasakal Avcu, Serap Bekiroğlu, Songül Erkeskin, Derya Bayındır, Mehmet Çakır yer alırken; Turizm Komisyonunda Tufan Saylan, Serap Bekiroğlu, Elvan Aslan, Hüseyin Kökten, Murat Turhan seçildi. Bir diğer komisyon olan Trafik İhtisas Komisyonu ise Aydın Doğan, Özgür Atik, Tufan Saylan, Hüseyin Kökten ve Mehmet Çakır'dan oluştu.