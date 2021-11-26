Burhaniye Belediyesi erken hasat zeytinyağı satışına başladı

Edremit Körfezi’nin en iyi zeytin ve zeytinyağı üreticileri arasına giren Burhaniye Belediyesi,yeni sezon erken hasat, soğuk sıkım filtre edilmemiş zeytinyağı satışına başladı.
Edremit Körfezi'nin en iyi zeytin ve zeytinyağı üreticileri arasına giren Burhaniye Belediyesi,
yeni sezon erken hasat, soğuk sıkım filtre edilmemiş zeytinyağı satışına başladı.
Belediye'ye ait zeytin ağaçlarının hasatından elde edilen yaklaşık 15 ton zeytinyağı, ambalajlanarak,
soğuk sıkım filtre edilmemiş Burhaniye Belediyesi Zeytinyağları markası adı altında internetten satışa
sunuldu.
“Burhaniye Belediyesi” olarak patenti alınan yeni sezon, erken hasat, soğuk sıkım filtre edilmemiş
zeytinyağlarının www.burbelzeytin.com web sitesi adresinden satışının yapıldığı açıklandı. Burhaniye
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Tüm zeytinlerin özenle ve son sistem yöntemler ile toplandığını
erken hasat, soğuk sıkım filtre edilmemiş olarak üretilen zeytinyağlarının satışına başlandığını açıkladı.
Başkan Deveciler; “Geçtiğimiz yılın tüm zeytinyağları tükendi. Halkımızın ilgisinden dolayı teşekkür
ediyorum. Burhaniye ismi artık bir marka oldu. Burhaniye Belediyesi markası şu anda tüm Türkiye'de
sofralara giriyor. Kendi işçilerimiz ile birlikte, büyük özveri ve üstün gayret göstererek, belediyemizce
işlenen 3 bin zeytin ağacının hasadında sona gelindi. Soğuk sıkım filtre edilmemiş zeytinyağı satışına
başladık. Burhaniye adını ve zeytinyağlarını hakkıyla daha geniş kitlelere tanıtacağız.” dedi.
Zeytinyağı satışıyla birlikte, zeytinyağı sabunu üretimi ve satışının da yapıldığı Belediye'de zeytinyağı
ve sabun almak isteyen vatandaşlar için Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargo imkânı
https://www.burbelzeytin.com adresinden ulaşılarak satışta kolaylıklar sunuluyor. Burhaniye Belediyesi internet
satışının yanısıra, ülke genelinde fuarlara katılarak stantlar kuruyor ve ilçe tanıtımını yaparak, yağ ve
sabun satışlarını da gerçekleştiriyor. Bir marka haline gelen yağlarımız, bir çok ilde gurme marketlerde
de yerini aldı.