İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye Belediyesi halı sahaların yapımına başladı

Burhaniye ilçesinde, Belediye halı saha yapımına başladı.

Burhaniye Belediyesi çalışmaları ile Burhaniye'nin çehresini değiştirmeye devam ederken, gençlere spor olanağı için de halı saha yapıyor.


Gelişen Dünya'da, sağlıklı yaşamın farkında olan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, 15 farklı mahalleye, 25 adat spor faaliyet alanı oluşturdu. Başkan Uysal, Burhaniye'ye 2 adet çim güreş sahası da düzenledi. Son günlerde ise, Mahkeme Mahallesi, Öğretmenler Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesinde bulunan halı sahaların yapımını tamamladı. Sportif faaliyetlerini önemli gören Belediye Başkanı Necdet Uysal ve ekibi, spor faaliyetlerinin sürdürülmesi için sağlıklı alanlar yapılmasında büyük emek harcıyor. “Hizmet noktasında en iyiyi yapma gayesindeyiz” diyen Başkanı Uysal, "Göreve geldiğimiz günden bu yana alt yapı, kanalizasyon, asfalt, kaldırımda rekor hizmetlere imza attık. Bunların yanında hemşerilerimize sosyal alanlar oluşturarak 15 farklı mahalleye, 25 adet spor faaliyet alanı oluşturduk. Son günlerde ise bazı mahallelerimizde ekiplerimiz halı saha düzenlemesi yapıyor. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik yapılan bu sahaların düzenlemeleri bittiğinde şehrimize güzel bir katkı olacak. Bizde bu anlamda söz verdiğimiz hizmetleri bir bir yerine getirmiş olduk" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.