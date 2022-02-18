Burhaniye Belediyesi kooperatifleşmeye öncülük yapıyor

Burhaniye'de, “Burhaniye ve Köyleri Kırsal Kalkınma Kooperatifi” Belediyenin öncülüğünde kuruluyor. Burhaniye'de, özellikle tarıma yönelik yapılan en önemli adımlardan birine daha imza atan Burhaniye Belediyesi, kırsal mahallelerde tarımı destekleme ve üretilen ürünler için kooperatifleşme sürecini başlattı.

Burhaniye genelinde ilk planda kırsal mahalleleri kapsayacak kooperatifleşme süreciyle ilgili Tarım Orman İl Müdürlüğü'nde görevli yetkililer tarafından üyelere bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kooperatifleşme sürecinde Pelitköy, Yaylacık, Hacıbozlar, Tahtacı, Avunduk, Kırtık ve Şahinler olmak üzere 7 kırsal mahalle muhtarı kurucu üyeleri, Tarım Orman İl Müdürlüğü yetkililerince yapılan toplantıyla bilgilendirildi. Yetkililerce yapılan toplantıda, Kooperatifleşme sürecinde yapılması gerekenler, alınacak ve yapılacak hizmetlerle, genel bilgiler yer aldı. Kırsal alanlarda ikamet eden vatandaşların gelir ve refah düzeylerinin artırılması, insan toprak ilişkilerindeki dengesizliklerin giderilmesi, kentsel alanlardaki fiziksel ve toplumsal altyapının oluşturulması, tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi, yem, arazi, makine vb. konularında yardımların nasıl alınabileceği yönünde bilgiler aktarıldı.