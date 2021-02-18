Burhaniye Belediyesi küçük Yaren'i sevindirdi

İsteğe duyarsız kalmayan Burhaniye Belediyesi küçük Yaren için kulübe yaparak teslim etti.

Burhaniye Şarköy mahallesinde ikamet eden 9 yaşındaki Yaren Lal Topal, geçtiğimiz günlerde Burhaniye Belediyesi'ne bir mektup yazdı. Mektubunda Şarköy'de oturduğunu ve mahallesinde birçok sokak hayvanı olduğunu belirten Yaren mektubunda “Biliyorsunuz ki onlar yağmur, karda, kışta hep dışarıdalar ve çok üşüyorlar. Ben onları elimden geldiği kadar besliyorum, ama belediyemizden de kulübe istiyorum” diyerek talebini iletmişti.

Mektup Belediyede Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne ulaşır ulaşmaz hemen harekete geçen müdürlük, Yaren'in talebi doğrultusunda kulübe yaptı. Yaptığı kulübeyi Şarköy'e götüren ekipler, Yaren'le birlikte kulübeyi istediği yere yerleştirdi. Sokakta yaşayan hayvanların beslenmesi için mama ve su ihtiyaçlarını da karşılayan Belediye ekipleri, Yaren'in belirlediği alanlarda veteriner hekim eşliğinde sokak hayvanlarının sağlık durumlarını da kontrol etti.Sokak hayvanlarını çok sevdiğini ve onlar için kulübenin çok önemli olduğunu belirten Yaren, Topal “Belediyemize çok teşekkür ederim. Mektubuma hemen cevap verdiler ve hayvanların soğukta yaşamaması için kulübe getirdiler. Artık hayvanlar soğukta üşümeyecek. Çok sevinçliyim” dedi.