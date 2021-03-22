Burhaniye Belediyesi lokmacılık faaliyetlerini denetledi

İlçe genelinde yapılan denetimlerde son olarak Lokmacılık yapan esnaflar denetime tabi tutuldu. Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından lokma işletmeleri hijyen, temizlik ve ruhsat denetimleri uygulandı.

Kontrollü sosyal hayata geçiş amacıyla Balıkesir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Mart ayı itibariyle belli kurallar çerçevesinde tekrar faaliyet yapılmasına izin verilen lokmacı esnafı için çalışmalara başlayan Burhaniye Belediyesi, Lokma imalathanelerinin 2 gün önceden Belediyeye başvurması ve izin aldıktan sonra lokma dökmesine yönelik kararı uygulamaya da başladı. Yapılan uygulama kapsamında zabıta ekipleri lokma dökümü öncesi imalathanelerin denetimlerini gerçekleştirmeye başladı.

İmalathaneler haricinde lokma dökümü ve dağıtımı yapılan alanlarında denetimlerini gerçekleştiren ekipler, insan yoğunluğunun bulunduğu alanlarında maske-mesafe ve hijyen kontrollerini gerçekleştiriyor. Yapılan kontroller sonrası halkın daha sağlıklı koşullarda hizmet alması sağlanıyor.

Halk sağlığı denetimlerinin bu dönemde daha da etkili olması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Balıkesir'in özellikle son zamanlarda sıklıkla vaka sayılarının artmasının önüne, yapacağımız bu denetimlerle geçmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı davranmalarını ve gerekli kurallara uymalarını önemle rica ediyoruz. Hep beraber daha sağlıklı günler için Burhaniye Belediyesi olarak üstümüze düşen ne varsa yapıyoruz” dedi.