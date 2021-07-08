Burhaniye Belediyesi pandemide kiracılarına destek oldu

Belediye 2 sezonda kiracılarına 563 bin TL kira yardım desteği sundu.

Pandemi döneminde esnafa yaptığı nakdi yardımlarla ülke gündeminde yer alan Burhaniye Belediyesi 2021 yılında da virüs tedbirleri kapsamında işyerleri kanun gereği kapalı olan belediye kiracılarından kira bedeli almama kararı aldı. Temmuz ayı meclisinin 2. oturumda alınan kararla Belediye Şubat, Mart ve Nisan aylarının kira bedellerini almama kararı aldı. Karar mecliste oy birliğiyle kabul edilirken, pandemiden etkilenen belediye kiracılarına 2 sezonda 563 bin TL kira desteğinde bulunulmuş oldu.

Burhaniye Belediyesi Pandemi döneminde esnafın yanında olmaya devam ediyor. Pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde 800 esnafa geri ödemesiz bin TL nakdi yardım yapan Burhaniye Belediyesi 2020 yılında da belediye kiracılarından 3 aylık kira almamıştı.

2021 yılında da pandeminin devam etmesiyle birlikte kiracılarının yaşadığı zorlukta yanlarında olmak için çalışmalar yapan Burhaniye Belediyesi bu yıl içinde virüs tedbirleri kapsamında işyerleri kanun gereği kapalı olan kendi kiracılarından 3 aylık kira bedeli almama kararı aldı. Belediye 2 sezonda toplamda 563 bin TL tekamül eden kira bedellerini kiracılarından almadı.

Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan kararda 46 komple 14 ise kısmi kapalı olan belediye kiracısının kira bedellerinde destek sağlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Pandeminin ekonomik etkisini en çok hissederek zorluklar yaşayan esnafımızı mümkün oldukça desteklemek için çalışmalar yaptık. Türkiye'de bu konuda öncü olduk. Bu desteklerimiz devam ediyor“ dedi.

Başkan Deveciler konuşmasının devamında “Sezon öncesi esnafımızın kendisini bir nebze de olsa ekonomik anlamda toplayabilmesi için, yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde elimizden geldiği kadar yaralarını sarmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.