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Burhaniye Belediyesi yeni ambulansını aldı

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi tam teşekküllü ambulansına kavuştu.

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi tam teşekküllü ambulansına kavuştu.


Burhaniye'de yaşayan vatandaşlara hasta nakli konusunda hizmet etmesi için Belediye tarafından yeni ambulans alındı. Daha önce ki ambulansın hizmet süresini doldurmasından kaynaklı ilçenin ambulans ihtiyacına hemen çözüm bulan Burhaniye Belediyesi, 2016 model Ambulansı belediye sağlık hizmetlerinde kullanmak üzere satın aldı.


Belediye'nin kendi bütçesiyle alınan Ambulans Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet edecek. Tam teşekküllü olarak son teknolojiye sahip hasta nakil ambulansı, evde sağlık hizmetleri başta olmak üzere, felçli, yatalak, engelli ve cihaz destekli hasta, kanser hastası ve ameliyatlı hastalara nakil hizmeti verecek.


Alanında uzman sağlık personelinin görev yapacağı ambulans kısa süre sonra 7 gün 24 saat Burhaniyelilerin hizmetinde olacak. Şehir içi hasta nakillerinin ücretsiz olarak yapılacağı ambulansta, şehir dışı hasta nakil hizmeti de verilecek.

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