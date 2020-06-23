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Burhaniye Belediyesi zor zamanında vatandaşın yanında

Burhaniye ilçesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olan belediye, cenaze hizmetleri ile de takdir topladı.

İlçe de, kırsal mahalleler dahil cenaze hizmeti veren belediye, Edremit körfezindeki ilçelere de ücretsiz cenaze nakli yapıyor.


İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki mezarlıkların bakımlarını da yapan Belediye, sosyal yardımları ile de takdir topladı. Önceki gün Edremit'in Zeytinli Mahallesine Emekli Milli Eğitim Müdürü Remzi Gücü'nün cenazesini götüren, Belediye Cenaze İşleri ve Mezarlıklar Sorumlusu Yavuz Baltacı ve ekibi takdir topladı. Cenaze hizmetlerini aksatmadan yapmaya gayret gösterdiklerini belirten Yavuz Baltacı, “Burhaniye'de ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki cenaze hizmetlerini yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın dar zamanlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu arada, körfezin diğer ilçelerine gitmesi geren cenazeleri de götürüyoruz. Bu gün de, ilçemizde çok büyük hizmetleri olan Remzi hocamızın cenazesini Zeytinliye getirdik. Kendisine Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” dedi.

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