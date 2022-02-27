Burhaniye Belediyesinde araç filosu güçleniyor

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere alınan 2021 model 0 km şehir içi ve şehir dışı nakil hizmet aracı, çift cenaze taşımalı ve soğutma sistemli özelliklere sahip. Sağlık İşleri Müdürlüğünde son alınan araçla birlikte 2 adet açık kasa 2 adet kapalı son sistem araç ile toplam 4 adet cenaze nakil aracı Burhaniye'de hizmet verecek.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Göreve geldiğimizde doğumdan ölüme kadar halkımızın yanında olacağımızın sözünü vermiştik. Yeni aracımızla son görevimizi yerine getirirken Burhaniyelilerin yanında olduğumuzu bilmelerini isterim” diye konuştu.