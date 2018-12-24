Burhaniye Belediyesinde hizmet içi eğitime önem veriliyor

Burhaniye Belediyesinin personeline yönelik olarak her ay farklı konularda düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları ilgi gördü.

Eğitime, Belediye içinde çalışan personel ve zabıta memurları katılırken, Başkan Vekili Cemil Bahadır da personele eşlik etti. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce organize edilen eğitimde mali konulardan, stratejik plana, iç ve dış denetimden faaliyet raporuna kadar belediyecilik alanında bilgiler verildi. Değişen kanunların getirilerinin de görüşüldüğü eğitin yararlı olduğunu anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Belediyemiz personel donanımını artırmak ve hizmette kaliteyi artırmak amacıyla düzenlediğimiz Kurum İçi Eğitim programlarına devam ediyoruz. Personelimizin eğitimli ve bilgili olmaları demek Burhaniye'mizin daha iyi yönetilmesi demektir. Bu sebeple hizmet içi eğitimlerimize önem veriyoruz” dedi.