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Burhaniye Belediyesinde Yazgan başkan yardımcısı oldu

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, meclis üyesi Murat Yazgan’ı başkan yardımcılığına atadı.

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, meclis üyesi Murat Yazgan'ı başkan yardımcılığına atadı. Mimar olan 48 yaşındaki Yazgan göreve başlarken, Burhaniye'yi körfezin yıldızı yapmak için çalışacaklarını söyledi.


Burhaniye Belediyesinde, Tamer Midilli'nin ardından başkan yardımcılığına atanan Murat Yazgan görevine başladı. Gazi Üniversitesi Maliye Yüksekokulu, Trakya Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan Yazgan, 1999-2004 yılları arasında CHP'den meclis üyeliği ve imar komisyonu başkanlığı yaparken, 4 yıl da Mimarlar Odası Başkanlığı yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi de olan Yazgan, “Halkın hizmetkarı olarak göreve geldik. Uyuyan Burhaniye'yi uyandırmak için halkla iç içe çalışacağız. Halkla birlikte Burhaniye'yi körfezin yıldızı yapmak için çalışacağız” dedi.

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