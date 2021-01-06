Burhaniye Belediyesi'nde zeytin hasadı tamamlandı

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi yeni dönem zeytinlerin hasadını gerçekleştirdi. Burhaniye Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hasat başlangıcından bu güne kadar belediyeye ait yaklaşık 3 bin ağaçtan toplamda 82 bin kilo zeytin toplandı. Hasadı yapılan zeytinlerden 13 bin 500 ton zeytinyağı elde edildi.

Burhaniye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü yeni mahsul zeytinlerin erken hasadını gerçekleştirdi. Hasat emekçilerinin günlük kişi başı 100 kilo (1 çuval) ortalamasının üzerinde topladığı 82 ton zeytin, işlenerek yağa dönüştürüldü.

TARİŞ Zeytinyağı fabrikalarında el değmeden 23-25 derece sıcaklıkta soğuk sıkım olarak işlenen zeytinyağı, özel olarak şişelenerek “Burbel Zeytin” markasıyla satışa çıkartıldı. Zeytinyağı satışının akabinde, zeytinyağı sabunu üretim ve satışının da yapıldığı Belediye'de zeytinyağı ve sabun almak isteyen vatandaşlar için https://www.burbelzeytin.com/ adresinden satışta kolaylıklar sunuluyor. Belediye yanı sıra ülke genelinde fuarlara katılarak stantlar kuran belediye buralardan da ilçe tanıtımını yaparak ayrıca yağ ve sabun satışlarını gerçekleştiriyor.

Zeytin hasadının Burhaniye'ye hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bu sene ki mahsulün oldukça kaliteli olduğunu belirterek “Erken hasat ve soğuk sıkım olarak yağımız daha da nitelikli” dedi. Soğuk sıkım tabir edilen zeytinyağının oranlarının da standartların üzerinde olduğunu vurgulayarak, hasadın Burhaniye Belediyesi adına hayırlı olmasını söyledi. Konuşmasının sonunda başkan Deveciler “Ülke çapında damak tadı bakımından kendini kanıtlamış olan zeytinyağımız sofralarda vatandaşlarımızla buluşacak. Satışlarımız hasadımızın son bulmasıyla yılbaşı itibariyle başladı” dedi.