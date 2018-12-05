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Burhaniye Belediyesi'ndeki tatbikat gerçeğini aratmadı

Burhaniye ilçesinde, belediyede düzenlenen yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü öncülüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından organize edilen yangın ve deprem tatbikatı, tüm belediye personelinin katılımıyla yapıldı.


Afet durumlarında daha etkin müdahale amacıyla Belediye önünde düzenlenen tatbikata tüm belediye personeli katıldı. Sabah saatlerinde, ilk olarak Belediye Hizmet Birimleri Şantiyesinde yapılan tatbikat öğlen saatlerinde ise belediye hizmet binasında tekrarlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği personelinin kontrolünde yapılan tatbikat, itfaiye personelinin teorik bilgiler vermesiyle başladı. Tüm birimleri gezerek yangın veya deprem alarmları çaldığında neler yapılması gerektiğini tek tek anlatan İtfaiye ekipleri, sirenler çaldığında da anlatılanların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti. Belediye hizmet binası ve belediyesi şantiyesinde sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikat sırasında yapılan yanlışları tek tek belirten ekipler, daha sonra yangın önleme, yangın söndürücü kullanma, yangına müdahale biçimleri, deprem sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi. Belediye binasında yangın söndürmede görevli olan personele de uygulamalı olarak yangın söndürme tüpünün kullanılışı yakılan ateşin söndürülmesini sağlayarak gösterildi. Tatbikatlar gerçeğini aratmadı.

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