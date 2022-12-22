Burhaniye Belediyesinden 1 yılda 30 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti

Burhaniye'de yaşayan her vatandaşın sağlık problemlerine çözüm bulmak adına, projeleri tek tek hayata geçiren Burhaniye Belediyesi, 2022 yılında yaklaşık 30 bin kişiye sağlık hizmeti verdi.

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki; Tabiplik, Evde Sağlık, Hoş Geldin Bebek, Cenaze Hizmetleri, Taziye Ziyaretleri, Yalnız Değilsiniz, Diyetisyen, Sokak Hayvanları Bakımevi, Uçkun ve Haşere İlaçlama hizmetleriyle vatandaşlara ulaşan Burhaniye Belediyesi, Tabiplikte görev yapan 2 doktorla 1 yılda 20 bin 500 tedavi ve reçete hizmeti sundu. Tabiplikte verilen sağlık hizmetlerinin yanı sıra evlere de ulaşan Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü, bir yıl içinde Tabipliğe gelemeyen 8 bin vatandaşın evinde tedavisini ve pansumanını gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra belediye, diyetisyen hizmetiyle 2022 yılında 2 bin 150 kilo kaybeden Burhaniyelilerin, yeni doğan bebekleriyle annelerinin de ilk sağlık ve bakımlarında yanlarında oluyor. 2022 yılında 165 bebeğe hoş geldin diyen Sağlık İşleri Müdürlüğü , “Hoş Geldin Bebek” projesiyle yeni doğan bebek ve annelerinin durumlarını gözlemleyerek annelere bebeklerin ilk yıkama, emzirme ve bebek bakımlarıyla ilgili bilgiler aktarıyor.

Hayatını kaybeden vatandaşlar için de son görevini yapan Burhaniye Belediyesi, gerek taziye gerekse de ücretsiz cenaze hizmetleri ile vatandaşın acısını paylaşıyor. Yıkama, mezar kazısı, kefen gibi cenaze işlemlerini ayırt etmeksizin tüm vatandaşlara ücretsiz veren Burhaniye Belediyesi, 2022 yılı içinde hayatını kaybeden 725 vatandaşın defin işlemlerini gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca ilçede yalnız yaşayan, yaş almış vatandaşlara da ev ziyaretleri gerçekleştirerek 2022 yılı başından bu zamana kadar 210 vatandaşın medikal, sağlık ve ilaç raporu, yaşlı bezi ihtiyaçlarını karşıladı. Hasta nakil, cenaze nakil, ihtiyaç sahiplerine ilaç dağıtımı ve iş güvenliği gibi rutin hizmetleri aralıksız sürdüren Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, insan hayatı kadar sokak hayvanların da sağlıkları için var gücüyle çalışıyor. Kapasitesi arttırılarak modernleşen Burhaniye Belediyesi Alida Nedim Eraslan Sokak Hayvanları Bakımevinde, sokak hayvanlarının tedavi, kısırlaştırma ve kısa süreli konaklamalarını sağlayan ekipler, kedi, köpek haricinde ki hayvanların da tedavi ve doğal hayata kavuşması için Milli Parklar İlçe Müdürlüğüyle ortaklaşa çalışmalar yapıyor. Bakımevinde 2022 yılı içinde toplamda 2 bin 450 hayvanın barınma ve tedavisini gerçekleştiren ekipler ayrıca düzenli olarak sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulunarak, sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerini de yürütüyor. İnsan sağlığını etkileyen en önemli etkenlerden biri olan uçkun ve haşere ilaçlamalarını düzenli olarak yapan Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, sulak alanları da ilaçlıyor. Uçkunlarla mücadele de de insan sağlığına zarar vermeyen etken maddeli ilaçlama sistemlerini kullanan ekipler periyodik olarak mücadeleyi sürdürüyor.

Sağlık alanında Burhaniye'de her bireye ayrım yapmadan hizmet verdiklerini vurgulayan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Önleyici ve koruyucu sağlık çalışmalarını aralıksız yürütüyoruz. “ diyerek Belediyelerin sağlık hizmetlerinin desteklenmesi gerektiğini de vurguladı. Başkan Deveciler, “Hastalıkta, sağlıkta her zaman Burhaniyelilerle el eleyiz. “ Önce sağlık” anlayışımız ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün çalışmaları ile daha güzel ve sağlıklı günler için hizmetlerimizi hız kesmeden devam ettireceğiz.” dedi.