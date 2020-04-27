Burhaniye Belediyesi'nden 1300 kişiye yardım paketi

Burhaniye Belediyesi bu sene kurulamayan iftar çadırı ve virüs salgınından dolayı mağdur olan 65 yaş üstü vatandaşlar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik içerisinde gıda bulunan yardım destek paketlerini dağıtmayı sürdürüyor.

Belediye tarafından şimdiye kadar bin 300 vatandaşa yardım paketleri ulaştırıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından alınan talepleri değerlendirmek üzere kurulan yardım komisyonu talepte bulunan vatandaşlar hakkında tespitler yaparak incelemeler yapıyor. Kimsenin mağdur olmaması için 7 gün 24 saat çalışmalarına devam eden Belediye ekipleri yardım destek paketlerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürüyor. Şimdiye kadar bin 300 vatandaşa ulaşan yardım paketlerinin dağıtımına aralıksız devam ediliyor Burhaniye Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi herkese el uzatacaklarını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniyeli hemşehrilerimize iftar çadırının da kurulamadığı bu zor günlerde destek olmak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Belediye olarak şimdiye kadar bin 300 vatandaşımıza yardımlarımızı ulaştırdık ve aralıksız devam ediyoruz” dedi.