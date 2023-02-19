Burhaniye Belediyesi'nden afet bölgesine konteyner ev desteği

Burhaniye'de afet bölgesine gönderilmek üzere yaşam konteynerleri hazırlanıyor.

Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Personeli ve Hayırsever Vatandaşların katkılarıyla deprem felaketinin yaşandığı bölgeye gönderilecek konteynerlerin yapımı devam ediyor. İmalatı Burhaniye'de bulunan Işık Prefabrik Fabrikasında devam eden konteynerler için çalışmaları yerinde inceleyen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Evlerini kaybeden depremzede vatandaşlarımız soğuk kış günlerinde mağdurken biz burada sıcak evlerimizde huzurla oturamıyoruz. Bir an önce imalatların tamamlanarak, depremzede yurttaşlarımıza ulaştırmak gayesindeyiz. Gerek afet bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması gerekse Burhaniye'mize gelen depremzede vatandaşlarımız için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.