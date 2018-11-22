Burhaniye Belediyesinden alzheimer hastalarına müjde

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile 5 yılda birçok projeyi hayata geçiren Burhaniye Belediyesinin yeni projesi Alzheimer hastalarına yönelik.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ile iş birliği içinde çalışmalara başlayan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal. Alzheimer hastaları için gündüz yaşam evi oluşturmaya hazırlanıyor. Türkiye'de, yerel yönetimler düzeyinde bir ilke daha imza atan Burhaniye Belediyesi, sosyal belediyecilikte yeni bir sayfa daha açıyor. Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü öğrencilerinin yürüttüğü saha çalışmaları hakkında bilgi alarak öğrenciler ile birlikte hastaların ağırlanacağı sosyal tesiste incelemelerde bulundu. Sosyal tesisin uygunluğu konusunda istişarede bulunan Başkan Uysal böyle önemli bir projede desteklerini esirgemeyen Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ve ekibine teşekkür etti.

Proje kapsamında neler var

Proje kapsamında ilk olarak, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü öğrencileri tarafından ilçe genelinde yaşlılık araştırmasının yanı sıra, giderek artan yaşlı nüfusa yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılıyor. Saha araştırmalarının ardından gündüz yaşam evi Burhaniye Belediyesi Ahmet Akın Kültür Merkezi Sosyal Tesisinde faaliyete geçecek. Alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına yönelik faaliyetlerin sürdürüleceği yaşam evinde öncelikle Alzheimer hastalarının günlük yaşamlarında olabildiğince birilerine bağımsız olmalarını sağlayacak aktiviteler ve sağlık çalışmaları yapılacak. En önemlisi ise yapılan aktiviteler sayesinde hastalığın seyrinin yavaşlatılması sağlanacak. Bunun yanı sıra Alzheimer hastalarına bakım veren kişilere bir nebze nefes aldırılarak ve omuzlarındaki yükleri biraz olsun hafifletilecek. Ayrıca Alzheimer hastalarına psikososyal ve fiziksel destek verilerek spor yapmaları sağlanacak. Burhaniye'de ön araştırma çalışmalarını yürüten Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Özlem Özgür gündüz yaşam evinde yapılacak aktiviteler hakkında bilgi verirken, “ Türkiye'de sayısı oldukça az olan bu merkezi Burhaniye'de de açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal konuyla ilgili olarak “ilk araştırmalarda ilçede bin 764 hastanın olduğunu tespit ettik. Ancak bunun daha kapsamlı ve net rakamların ortaya çıkabilmesi için ön araştırmalar ve durum tespitleri devam ediyor. Ahmet Akın Kültür Merkezinde çalışmayı yürüten arkadaşlarımız ile birlikte bugün yaptığımız incelemeler sonucunda bu iş için gayet uygun olduğu kanısına vardık. Alzheimer hastalarımıza yönelik yaptığımız bu merkezimizi en kısa zamanda inşallah hizmete açacağız. Bu merkezimiz hizmete geçtiğinde Burhaniye'mizde bir noktaya daha hizmet götürmüş olacağız” dedi.