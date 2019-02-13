Burhaniye Belediyesine su bağışladı

Daş, İlçenin Kırtık Kırsal Sübeylidere Mahallesine bağlı Kavşak mevkine getirdiği çeşmenin suyuna ait tapuyu Belediye Başkanı Necdet Uysal'a verdi.

Kamil Daş, Sübeylidere Kırsal Mahallesi yolu üzerinde bulunan çeşmeden yıllardır akan memba suyunu ileride doğabilecek karışıklıkları önlemek amacıyla Belediye hizmetine verdi. Daş Burhaniye Tapu Müdürlüğünde tarla tapusunu Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal'a teslim etti. Burhaniye'nin ünlü doğal kaynak suyu düdüklü suyunun yanı sıra Burhaniye yerel halkının da yıllardır kullandığı doğal kaynak suyunu Burhaniye'nin hizmetine sunan Kamil Daş, ileride daha sağlıklı bir şekilde Burhaniye halkına verilebilmesi adına tarlasını Belediyeye bağışladığını açıkladı. Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye Tapu Müdürlüğünde Belediye adına tarlanın tapusunu alırken Daş'a teşekkür etti ve Burhaniye'nin hayrına olan her işin yanında olduklarını söyledi. Necdet Uysal “Kamil Daş hemşerimize bu duyarlı davranışı için Burhaniyeliler adına teşekkür ediyorum. Sübeylidere Kırsal Mahallemiz yolu üzerinde bir çeşmeden akan bu memba suyumuz bundan sonra belediyemizin himayesi altında olacak. Burhaniye'mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.