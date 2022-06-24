Burhaniye Belediyespor transferlere başladı

İç ve dış transferlerde önemli isimleri renklerine bağlayan Burhaniye Belediyespor, yaptığı transferlerle şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmaya başladı.

Geçtiğimiz sezon Bal liginde kalmayı başaran Burhaniye Belediyespor yeni yönetimiyle 2022-2023 futbol sezonuna flaş isimleri siyah beyaz renklere bağlamayı başardı. Süper ligde birçok takımda mücadele eden flaş isim Çaykur Rizespor'dan bilinen ve geçen sezon BAL Ligi Bigaspor'u çalıştıran takımın teknik direktörü Cem Baki ile anlaşarak sonrasında antrenör Recep Serkan Çetintaş, kondisyoner Fatih Çiyan ve kaleci antrenörü Yetkin ile de transfer imzalarını attı. İç transferde Recep Macar stoper, Ahmet Caran kaleci, Berk Karınlı sağ bek, Onur Avcı sağ bek, Enes Özmen sol bek orta saha, Emrecan Beşkaya orta saha ve Kadir Kaya forvet ile imzaları attı. Dış transferde Tavşanlı Linyitten Kemal Canlı kaleci, Karamürsel spordan Orhan Şenmemiş orta saha Karamürsel spordan Abdülkadir Kaba sol bek, Çiğli Belediyespordan Halil Yekta Kondu stoper, Tavşanlı Linyitten Burak Gürlekçi stoper, Çayırova Spordan Onur Çelik orta saha, Biga Spordan Mustafa Kaya kanat ve Ortaköy spordan Onur Aydın ile transfer anlaşmalarını yapıp sözleşmeleri imzaladılar. Kulüp Başkanı olan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler transferlerle ilgili olarak Kulüp yönetiminin belirlediği eksik mevkilere gerekli transferleri yapmak için çalışmalar yaptığını ve yapılan transferlerin Burhaniye Belediyespor için önemli isimle olduğunu aktardı. 2022-2023 sezonu için flaş transferlerin devam edeceğini belirten Başkan Deveciler, transfer ettikleri sporculara başarılar dileyerek, “Tribündeki tüm Burhaniyespor sevdalıları ile 3. Lig hedefimize ulaşacağımıza canı gönülden inanıyoruz. ” dedi.