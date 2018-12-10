Burhaniye Briç İl Seçmelerine ev sahipliği yaptı

Ahmet Akın Kültür Merkezindeki il seçmelerine 14 takım katılırken, kazanan 7 takımın İzmir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına gideceği açıklandı.

Türkiye Briç Federasyonunun Burhaniye'de düzenlediği Balıkesir İl Seçmelerinde büyük heyecan yaşandı. Balıkesir İl merkezi ve ilçelerden gelen 14 takım iki gün boyunca kıyasıya yarışırken, dereceye giren takımlara kupa ve oyunculara da madalyaları verildi. İlk üç dereceyi Balıkesir takımları paylaştı. Yarışmada, Eferuh takımı birinci, Duygun Yapı ikinci, Altıeylül ise üçüncü oldu. İki gün boyunca heyecan yaşayan oyuncular mutluluklarını dile getirirken, Briç Federasyonu temsilcileri de katılımcılara teşekkür etti. Oyunculardan Mustafa Çetinkaya, “ 45 yıldır briç oynuyorum. Briç oynadığım içinde çok mutluyum. Doğru düşünme, entelektüel olma ve olaylar arasındaki bağlantıyı kurabilme açısından briçi herkese tavsiye ediyorum. Çok yararlı bir oyun” dedi. Briç İl Temsilcisi Turgay Demirkan da,” Bu gün burada Türkiye şampiyonasına gedecek ekipleri belirlemek için final müsabakası yaptık. Buradan 7 takım İzmir deki Türkiye Şampiyonasına katılacak. Bu gün turnuvamız sonlandı. Katılan takımlara teşekkür ediyorum. 7 takımımıza da başarılar diliyorum. İlimizi en iyi şekilde temsil edeceklerini düşünüyorum” dedi. Briç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ferruh Yılmaz ise, “ Kış dörtlüsü il elemelerini Burhaniye'de yaptık. Burhaniye, yıllardan beri hem Balıkesir briçine, hem de Türkiye briçine çok güzel ortam ve oyuncu olarak katkıda bulunuyor. Burada şimdi finalleri yaptık. Buradaki 7 takım Türkiye finallerine gedecek “dedi. Briç Burhaniye Temsilcisi Uğur Tarhal da,” Balıkesir il birinciliğine Burhaniye' de ev sahipliği yapmaktan çok memnun olduk. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Final maçlarımızı 14 takımla tamamladık. Kazanan ekipleri kutluyorum. Tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum” dedi.