Burhaniye briçte pek çok ili geride bıraktı

Dereceye girenlere madalyalarını Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler verirken, Burhaniye'nin briçte pek çok ili geride bıraktığı kaydedildi.

Burhaniye Briç Kulübü'nde düzenlenen turnuvada 2 grupta 24 masada toplam 96 sporcu mücadele etti. Açık 2'li turnuva olarak yapılan müsabakalarda Kuzey Güney Grubunda Uğur Çelikbaş ile Turgay Demirkan Doğu Batı grubunda ise Arcan Bulut ile İdris Çelebi liderliği elde etti. Yapılan müsabakalar sonrası düzenlenen ödül töreninde tüm sporcuları tebrik eden Başkan Deveciler, Briç sporunun Burhaniye'de önemli bir yerde olduğunu ve Türkiye Briç Turnuvalarının Burhaniye'de yapılması için gerekli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve Belediye Meclis üyesi Oktay Erbalaban'ın da katıldığı ödül töreni sonrası sporcular Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e teşekkür etti. Balıkesir Briç İl Temsilcisi Uğur Tarhal, “Burhaniye Belediye Başkanlığı Kupası Briç turnuvamızı gerçekleştirdik. Çok iyi bir katılım oldu. Son zamanların en iyisi. Pandemi sonrası 100 kişi ile bir turnuvamızı yaptık. Turnuvamız başarı içinde gerçekleşti. Balıkesir, Ayvalık, Altınoluk ve Civardaki bütün briççilerimizin katılımı ile gerçekleştirdik. Başarılı bir turnuva gerçekleştirdik” dedi. Briççi Nusret Bayrak da,” İnanılmaz keyifli bir turnuva oldu. Birçok ilde görülmeyen katılım bu gün Burhaniye de gerçekleşti. 24 masa ile turnuvamızı tamamlamış olduk. Bu konuda bize katkı veren Belediye Başkanımız sayın Ali kemal Deveciler'e ve diğer tüm çalışanlara çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Figen Kaptanoğlu ise, “Bu gün Burhaniye de briç turnuvası vardı. 24 masa katılım oldu. Çok da güzel geçti. Bütün bayanları briçe bekliyoruz. Kulübümüz herkese açıktır” dedi.