Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi Almanya'da

Burhaniye'de, Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri, öğrenci değişimi programı dahilinde Almanya'ya gitti. Öğrenciler, Burhaniye Belediyesi ile kardeş şehir olan Almanya'nın Köln'e bağlı Hürth ilçesini ziyaret edecek.

Burhaniye'nin başarılı okullarından Celal Toraman Anadolu Lisesi, öğrenci değişimi programı ile kardeşi olan Hürth'e gitti. Pazar sabahı 06.00 sıralarında 12 öğrenci ve öğretmenleri Cüneyt Şenkul öncülüğünde yola çıkan öğrenci ekibi, Almanya'da Hürth Albert Schweitzer Koleji, Türk Konsolosluğu, Türk Eğitim Ataşeliği, Hürth Belediye Başkanı ve diğer bazı kurumları da ziyaret ederek bilgi alacak. Sabah saatlerinde yola çıkan Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Cüneyt Şenkul ile önce Düsseldorf'a ardında da Köln'e geçecek ve davetlisi olduğu Hürt şehrine varacak. Heyecanlı olduklarını anlatan Öğretmen Cüneyt Şenkul, “Öğrencilerimiz ile birlikte yapılan protokol gereği öğrenci değişimi için Almanya'nın Hürth kentine gidiyoruz. Burada Türk kuruluşlarını ve bazı resmi kurumları gezerek oralardan bilgiler alacağız. Alman ve Türk öğrencilerimizin birliktelikleri ile kendi kültür ve gelenekleri hakkında bilgi alışverişinde bulunacağız. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapamadığımız ziyaretlerimiz bu yıl yapmaktan mutlu olacağız. Geçmiş dönem Burhaniye Belediye Başkanı Fikret Akova'nın girişimleri ile oluşan kardeş şehir projesini ilerletmek istiyoruz. Gençlerimizin bu geziden çok önemli kazanımlar ile döneceğini düşünüyorum. Önümüzdeki Eylül ayında ise Alman öğrencilerimizi Burhaniye'de misafir edeceğiz. Onlara Burhaniye'nin tarihi ve turisttik yerlerini gezdirip, kültürünü tanıtmak, geleneklerini yaşatacağız. Bunun için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Gerek ülkemizin eğitim sistemini, gerekse ülkemizi ve Burhaniye'yi Almanya'da en iyi şekilde tanıtabilmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.