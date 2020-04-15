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Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen infaz yasası gereğince cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen infaz yasası gereğince cezaevlerinden tahliyeler başladı. Burhaniye T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan 492 mahkumun tahliye edileceği kaydedildi.


Yurt genelindeki cezaevlerinde olduğu gibi Burhaniye T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan 382'si açık ve 110 kişi de kapalıdan olmak üzere toplam 492 kişinin tahliye edileceği öğrenildi. Tahliye hazırlıkları devam ederken, tahliyelerin gün içinde tamamlanacağı kaydedildi.

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